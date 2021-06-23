Gazi Koşusu, bu yıl 95. kez gerçekleştirilecek!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 26 Haziran Cumartesi günü saat 17.15'te 95. kez gerçekleştirilecek.



İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metre mesafede koşulacak olan koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığımızın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için piste çıkacak.



Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2.100.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 840.000 TL, üçüncüye 420.000 TL, dördüncüye 210.000 TL, beşinciye de 105.000 TL yarış ikramiyesi dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.134.100 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3.737.850 TL'ye ulaşacak.



95. Gazi Koşusu'na, 22'si asıl ve 2'si yedek olmak üzere toplamda 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 22'si erkek, 2'si de dişi taylardan oluştu.



İstanbul'da sezonun 33. yarış gününde düzenlenecek olan diğer önemli mücadelelerden;



G1 Anafartalar Koşusu'na 3 yaşlı 18 İngiliz tayı,



G1 Haliç Koşusu'na 4+ yaşlı 9 İngiliz atı,



G2 Zübeyde Hanım Koşusu'na 4+ yaşlı 12 İngiliz kısrağı,



G2 Ali Rıza Bey Koşusu'na 4+ yaşlı 12 Arap atı,



G2 Nene Hatun Koşusu'na 3 yaşlı 16 dişi İngiliz tayı kayıt edildi.



26 Haziran Cumartesi günü koşulacak olan yarışların jokey deklareleri 24 Haziran Perşembe günü yapılacak.



