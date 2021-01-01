Gasol, yerinin Drummond'a verilmesini "atlatamamış"

Veteran pivot Marc Gasol'un, eski takımı Los Angeles Lakers'ın rolünü Andre Drummond uğruna azaltması durumunu asla "atlatamadığı" iddia edildi.



The Athletic'den Bill Oram, İspanyol oyuncunun rolünün sezon ortasında kadroya katılmış olan Drummond için azaltılmış olması kararını asla atlatamadığını belirtti.



Lakers, Drummond'ın katıldığı pivot rotasyonunda Gasol ve Montrezl Harrell ile beraber gereksiz bir tıkanıklık yaratmıştı:



"Bilmiyorum. Belki de bu, boştaki en iyi opsiyonu her zaman kovalamamanız gerektiğini gösteren bir derstir. Marc Gasol, Lakers'ın Russell Westbrook ile kadrosunda kullanabileceği, alan boşluğu yaratan bir uzundu.



Bir takım kaynağı, Gasol ile son zamanlarda yaşanan soğukluk sırasında 'Bize gerçekten yardımcı olabilir' demişti.



Buna ancak Andre Drummond imzasının bir sonucu olarak bakılabilir. Ona Gasol'un bulunduğu ilk beş görevini vaat etmek ve esasen Gasol'u üçüncü sıraya atmak, Marc medyaya hep doğru şekilde konuşmuş olsa da, çözülemeyen bir çatlak yaratmıştı."



Gasol, normal sezonun sonunda ve Lakers'ın Phoenix Suns'a karşı kaybettiği ilk tur playoff serisinde Lakers kadrosuna geri dönmüştü.



