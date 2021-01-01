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Gary Payton II, Warriors ile 10 günlük kontrat yaptı!

Golden State Warriors'ın, 10 günlük bir sözleşme ile guard Gary Payton II'yi kadrosuna kattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Golden State Warriors'ın, 10 günlük bir sözleşme ile guard Gary Payton II'yi kadrosuna kattığı bildirildi.

Warriors, son takas tarihinde NBA için gerekli kılınan minimum 14 standart sözleşmeli oyuncu miktarının altına düşmüştü ve kadrosuna başka bir oyuncu eklemek durumunda kaldı.

NBA efsanesi Gary Payton'ın oğlu olan Payton II, bu sezonun başlarında Toronto Raptors'ın G League bağlantılı takımı Raptors 905 forması giymişti.

G League bubble'ında oynadığı 13 maçta Payton II, 10.8 sayı, 5.6 ribaund, 2.6 asist ve 2.5 top çalma ortalamaları yakalamış, ayrıca Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi olmuştu.

Payton'ın, 10 günlük imza beklentisiyle KOVID-19 testlerine girdiği için, bu gece Washington Wizards'a karşı oynanacak maçta yer alabileceği bildirildi.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Wizards için oynadığı 29 maç da dahil olmak üzere, NBA kariyerinde toplam 61 maçta yer almıştı.


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