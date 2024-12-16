Gary Neville'dan Ruben Amorim'e övgü!

Manchester United efsanelerinden Gary Neville, 2-1'lik Manchester City derbi galibiyetinin ardından Garnacho ve Marcus Rashford'ı kadroya almayan yeni menajer Ruben Amorim'i bu radikal kararından ötürü övdü.



Gary Neville, "Uzun vadeli gelecekleri hakkında bir şey bilmiyorum ama takım arkadaşlarıyla etkileşimden bahsettiği çok açık. Standartlardan bahsetti. Yani bize son birkaç gündür neler olduğuna dair ipuçları verdi." dedi.



United efsanesi Neville, "Antrenman sahasında üzerlerine düşeni yapmıyorlar, takım arkadaşlarıyla düzgün bir şekilde iletişim kurmuyorlar, antrenmanlarda standartlar. Ve o da 'hayır, bunu kabul etmiyorum, bunu kabul etmiyorum' dedi. Aferin ona çünkü çok uzun zamandır sahada surat asan ve hala maç almaya devam eden oyuncular gördük. "O yedek kulübesinde." Hayır. Bu pazarlık konusu olmamalı. Eğer işinizde her şeyinizi vermezseniz, gidersiniz." ifadelerini kullandı.



RUBEN AMORIM NE DEDİ?



Maçtan sonra konuşan Amorim kararını daha da netleştirerek, "Değişmesi gereken bazı şeyler var. Ama bu yeni bir hayat, disiplinle ilgili bir şey değil. Eğer disiplinle ilgili olsaydı, bunu burada söylerdim ve daha büyük bir sorun olurdu ama öyle değildi. Oyuncularımı geliştirmek istiyorum ve anlıyorsunuz ki uzun süredir örneğin Rash ile denedik. İşe yaramadı. Aynı şeyi yapmaya devam mı edelim yoksa farklı bir şey mi deneyelim? Yani bu kadar basit. Saha dışındaki standartlarımızı geliştirmeliyiz. Eğer iyi antrenman yaparlarsa ve saha içinde ve dışında diğer oyunculardan daha iyilerse oynarlar ya da yedek kulübesinde olurlar." ifadelerini kullandı.



