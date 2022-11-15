Galatasaraylı taraftarlar stadyumu doldurdu!

Kombine biletlerini günler öncesinden satan ve maç öncesi biletleri de kapış kapış giden Galatasaray bu sezon yüzde 91.5 doluluk oranı yakalamayı başardı.



Fenerbahçe kendi stadında yüzde 87.8, Beşiktaş yüzde 85.6, Trabzonspor ise yüzde 68.9 doluluk oranına sahip oldu.



Taraftar zirvede



Galatasaray sahada başarılı sonuçlara imza atarken taraftarlar da tribünlerde takıma tam destek verdi.



İlk 14 hafta sonunda 229 bin 606 sarı-kırmızılı taraftar Nef Stadı'na koşarken 5 maçta 46 bin ortalama yakalandı ve Galatasaray en çok seyirciye oynayan takım oldu.



Cimbom'u 8 maçta 40 bin seyirci çeken Fenerbahçe takip etti. Beşiktaş 7 maçta 35 bin, Trabzonspor ise 6 iç saha maçında 27 bin seyirci ortalamasına imza attı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ