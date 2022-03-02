Galatasaray'da mutsuz olan genç golcü menajeri aracılığıyla siyah beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu iletti. Teknik Direktör Önder Karaveli de Halil'in transferine onay verdi.



Özellikle kadroya kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı yönetimin listesinde Süper Lig'den tanıdık olan Aaron Boupendza ile Alexander Sörloth gibi yıldızlar var. Golcü adayları arasına bir isim daha eklendi. Galatasaray'da mutsuz olduğu konuşulan ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında kadro dışında kalan Halil Dervişoğlu siyah beyazlı formayı giymeye hazır.



OPSİYONU YOK

Genç golcü menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime haber gönderdi ve "Beşiktaş'a transferim gerçekleşirse çok mutlu olurum" dedi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, genç golcü için Önder Karaveli'ye fikrini sordu. Halil'in çok kabiliyetli bir oyuncu olduğunu belirten teknik adam, millî futbolcunun transferinin gelecek için çok yerinde bir karar olacağını söyleyerek onay verdi. Bonservisi Brentford'da olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor.



KARTAL'DA JOSEF YOK

Beşiktaş bugünkü Kayseri maçı hazırlıklarını dünkü idmanıyla tamamladı. Sakatlığı tam geçmeyen Vida düz koşu yaptı. Sol uyluk adalesinde ödem olan Josef bugün oynayamayacak, Necip ise maça yetişiyor.



LENS'TEN AÇIKLAMA

Beşiktaş'a toplam maliyeti 14 milyon avro olan Jeremain Lens sessizliğini bozdu. Hollandalı oyuncu "Şu anda iyi para kazandığımı (1,8 milyon avro) düşünüyorum. Ancak çok para kazanıp oynayamamaktansa yüzde 10 indirimi tercih ederim. Tekrar futbol oynamayı çok isterim" dedi.





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