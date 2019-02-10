DEPLASMAN FİKSTÜRÜ KOLAY DEĞİL

Galatasaray hedefini belirledi, 14 maç 42 puan...Trabzonspor maçıyla birlikte yakalanacak bir serinin bile Başakşehir'i baskı altına alacağına inanan Galatasaray teknik heyeti, her maça finalmiş gibi mental hazırlık yapma kararı aldı. Her maçını kazanmak isteyen sarı kırmızılı ekip, hedefini de 33. haftaya dikti.33. haftada Başakşehir ile kendi evinde oynayacak olan Galatasaray, o maça kadar farkın 3'ün altına düşeceğine ve o maçtan 3 puanla ayrılıp tüm avantajı eline geçirmeyi planlıyor.Galatasaray, sezonun ilk yarısında kaybettiği Trabzonspor, Beşiktaş, Akhisar ve Yeni Malatya ile bu kez sahasında karşılaşacak.Sarı kırmızılılar, deplasmanda ise Kasımpaşa, Erzurum, Bursa, Fenerbahçe, Konya ve Sivas gibi takımlara konuk olacak.