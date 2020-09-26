Galatasaray'ın Marcao hedefi: 25-30!

Sezona mükemmel bir başlangıç yapan ve Roma ile Lyon gibi kulüplerin radarında olan Brezilyalı stoper daha da değerlendikten sonra satılacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın Marcao hedefi: 25-30!
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26 Eylül 2020 09:05
Hajduk Split maçında güzel futbolunu bir asistle süsleyen 24 yaşındaki futbolcu Marcao için 13-15 milyon euroları düşük bulan Teknik Direktör Fatih Terim'in kaygıları haklı çıktı.

Beklenti büyüdü

Oyuncunun formunu koruması halinde 25-30 milyon eurolara satılacağı beklentisi oluşmaya başladı. Bunun için Avrupa Ligi'nin önemli bir fırsat olduğu belirtildi.

G.Saray 1.5 sezon önce Marcao'yu Chaves'ten 4 milyon euroya transfer etmişti. 2 senelik kontratı bulunan Marcao bu sezon 850 bin, gelecek yıl ise 900 bin euro alacak.



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