Galatasaray'dan derbiye Kadıköy tarifesi

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş galibiyetine de 500 bin euro prim verme kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'dan derbiye Kadıköy tarifesi
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11 Mart 2020 10:12
Sivas'tan döndükten sonra pazartesi günü rejenerasyon çalışması gerçekleştiren Galatasaray, salı gününü izinli geçirdi.

Bugünden itibaren Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başlayacak sarı-kırmızılı takıma haftalık toplantısını yapan yönetim kurulundan müjdeli haber geldi. Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti nedeniyle oyuncularını 500 bin Euro primle ödüllendiren sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi için de 500 bin Euro prim sözü verdi.

Bu uygulama Başakşehir deplasmanı ve Türk Telekom Stadı'ndaki Trabzonspor karşılaşmasında da geçerli olacak.

Futbolcuların zorluk seviyesi yüksek maçlarda motivasyonu üst seviyeye çıkarılacak.

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