Galatasaray'da savunma hattı geri dönüyor!

Galatasaray'da Marcao, Christian Luyindama ve DeAndre Yedlin Karagümrük maçında sahalara geri dönecek.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da savunma hattı geri dönüyor!
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05 Nisan 2021 10:49
Hatay deplasmanında cezaları yüzünden oynayamayan Yedlin, Luyindama ve Marcao Karagümrük karşılaşmasında formalarını geri alacak.

Ligde son 5 maçın 4'ünde kalesinde 11 gol gören Galatasaray'da Marcao ve Christian Luyindama, cezalı oldukları için Hatayspor deplasmanında forma giyememişti. İki stoperin de cezası sona erdi ve takıma geri döndü.

Şimdi bu ikili, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Karagümrük karşısında forma giyebilecekler. Ancak cezalı duruma düştükleri ve 4-3 kaybedilen Rizespor maçında kritik hatalara sebep olan bu ikilinin nasıl bir performans göstereceği de ayrı bir merak konusu.

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Fatih Terim ise cezası nedeniyle yine tribünde oturacak. İzolasyon süreçleri devam eden Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın test sonuçlarına göre takımdaki durumları netlik kazanacak. 



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