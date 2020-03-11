Galatasaray'da Onyekuru antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında bileğinden ağrı hisseden Henry Onyekuru tedbir amacıyla antrenmanı yarıda bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Onyekuru antrenmanı yarıda bıraktı
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11 Mart 2020 12:26
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinden önce basına açık olarak yapılan antrenmana Henry Onyekuru devam edemedi.

Antrenmana düz koşu ile başlayan Henry, Fatih Terim ve Yener İnce ile yaptığı görüşmenin ardından tedbir amacıyla antrenmanı yarıda bırakarak soyunma odasına gitti.

Antrenmanın ardından tedavisine başlanacak olan Henry Onyekuru'nun durumunun kısa bir süre içerisinde yapılacak olan kontrollerin ardından açıklanması bekleniyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Henry Onyekuru, antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Galatasaray'da sakatlanan Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımın bugün yaptığı antrenmanda da yer almadı. Tedavisine devam edilen Adem Büyük'ün Beşiktaş maçında görev almasının oldukça zor olduğu iifade edildi.

Galatasaray'ın Adem Büyük açıklaması; "Adem Büyük'ün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleştirilen tetkiklerin ardından sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı"

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