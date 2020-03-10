Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak

Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı 11 Mart'ta yapılacak.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporların sunulacağı toplantıda, güncel konular da görüşülecek.
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Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporların sunulacağı toplantıda, güncel konular da görüşülecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın