Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak

Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı 11 Mart'ta yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak
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10 Mart 2020 13:21
Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı 11 Mart'ta yapılacak.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporların sunulacağı toplantıda, güncel konular da görüşülecek.

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