Finansal olarak zor günler geçiren Galatasaray'a FIBA'dan transfer yasağı geldi.
Dursun Özbek döneminde uzun süre maaş ödeme sıkıntısı yaşayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer yasağı getirildi.
FIBA, Galatasaray'ın karar değişene kadar kadrosuna yeni oyuncu almasını yasakladı.
Yaklaşık 1 ay önce FIBA, Galatasaray Odeabank'a da transfer yasağı getirmişti.
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Dursun Özbek döneminde uzun süre maaş ödeme sıkıntısı yaşayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer yasağı getirildi.
FIBA, Galatasaray'ın karar değişene kadar kadrosuna yeni oyuncu almasını yasakladı.
Yaklaşık 1 ay önce FIBA, Galatasaray Odeabank'a da transfer yasağı getirmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın