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Galatasaray'a FIBA'dan transfer yasağı

FIBA, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer yasağı getirdi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'a FIBA'dan transfer yasağı
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26 Şubat 2018 09:25
Finansal olarak zor günler geçiren Galatasaray'a FIBA'dan transfer yasağı geldi.

Dursun Özbek döneminde uzun süre maaş ödeme sıkıntısı yaşayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer yasağı getirildi.

FIBA, Galatasaray'ın karar değişene kadar kadrosuna yeni oyuncu almasını yasakladı.

Yaklaşık 1 ay önce FIBA, Galatasaray Odeabank'a da transfer yasağı getirmişti.



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