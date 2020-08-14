Galatasaray ve Trabzonspor'da koronavirüs

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray ve Trabzonspor'da da koronavirüs vakaları tespit edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray ve Trabzonspor'da koronavirüs
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14 Ağustos 2020 13:45
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 1 futbolcu ve 1 çalışanda koronavirüs çıkmasının ardından Galatasaray ve Trabzonspor'dan da pozitif sonuç haberleri geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

TRABZONSPOR'DA 1 POZİTİF

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

17.08.2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak olan takımımıza aynı gün guruplar halinde rutin Covid 19 test uygulaması yapılacaktır."



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