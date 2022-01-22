Galatasaray ve Fenerbahçe'de gelen gideni aratıyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe'de sezon başında yapılan transferlerin yanı sıra takımdan gönderilen ve kiralık olarak yollanan isimlerin gittikleri takımlarda gösterdikleri müthiş performansları taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.



İki ezeli rakibin taraftarları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla bu isimleri takımlarından gönderen teknik direktör ve yöneticilere çok büyük tepki gösterdi.



3 İSİM GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK



Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, savunmada Ryan Donk, genç kanat oyuncusu Yunus Akgün, 10 numara pozisyonunda oynayan Emre Akbaba ile Belhanda ve forvet hattında Falcao gittikleri takımlarda gösterdikleri başarılı performansla isimlerinden söz ettirmeyi başardı. Galatasaray'da Okan Kocuk, Yunus Akgün ve Emre Akbaba'nın yeni sezonda takıma geri dönmesi bekleniyor.



ALLAHYAR İNGİLTERE YOLCUSU



Fenerbahçe'de ise forvet hattında görev yapan Frey, Samatta, Thiam kiralandıkları ve gönderildikleri takımlarda inanılmaz bir performans sergiledi. Frey, 28 maçta 17 gol atıp 3 asist yaptı. Frey ile Antwerp forması giyen Samatta 25 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Allahyar, 24 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaptı. Genç oyuncusuyla Hull City yakından ilgileniyor. Transfer bitme aşamasına geldi...





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