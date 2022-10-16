Galatasaray topu ayağında tutamadı!

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.



Sarı kırmızılı takım etkisiz görüntüsüyle birçok eleştiri toplarken, oyuncuların yaptığı basit hatalar hem Okan Buruk'u hem de tarftarları adeta sinir krizine soktu.



Mücadelenin ilk yarısında toplam 81 top kaybı yapan Galatasaray takımı, ikinci yarı da bu istatistiği pozitife çeviremedi.



Sarı kırmızılılar, maçın sonunda toplamda 166 top kaybı yaparak ilginç ve kötü bir istatistiğin altına imza attı.



OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERDİ



Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk başta yenilen ikinci gol olmak üzere kenardan oyuncularına sık sık sert uyarılarda bulundu.





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