Galatasaray, Sneijder'in doğum gününü kutladı

Galatasaray, Wesley Sneijder'in 36. yaş gününü kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Sneijder'in doğum gününü kutladı
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09 Haziran 2020 13:55
Galatasaray Kulübü, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in 36. yaş gününü kutladı. 

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından, Sneijder'in Türk Telekom Stadı'nda Juventus'a attığı golün videosuyla birlikte paylaşılan mesajda, "İyi ki doğdun Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı." ifadeleri kullanıldı.

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