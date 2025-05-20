Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yerini ve tarihini duyurdu!

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları ile ilgili açıklama yaptı.
Sarı-Kırmızılı kulüp, kutlamaların 25 Mayıs tarihinde Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.
BİR MİLYONA YAKIN TARAFTAR
Futbol takımı, Göztepe deplasmanı dönüşü Taksim'de toplanacak ve Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'da bir milyona yakın taraftarıyla buluşacak.
GÖRSEL ŞÖLEN
Katılımın ücretsiz olacağı bu organizasyonda lazer-ışık ve drone şovlarıyla görsel şölen yaşanacak. Dünyaca ünlü sanatçılarla görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulüp için şarkıcı Emir Can İğrek, 5. yıldıza özel marş hazırladı.
Sarı-Kırmızılı kulüp, kutlamaların 25 Mayıs tarihinde Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.
🥳Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını 25 Mayıs tarihinde Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı. https://t.co/DHK4q90ZVE
— Sporx (@sporx) May 20, 2025
BİR MİLYONA YAKIN TARAFTAR
Futbol takımı, Göztepe deplasmanı dönüşü Taksim'de toplanacak ve Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'da bir milyona yakın taraftarıyla buluşacak.
GÖRSEL ŞÖLEN
Katılımın ücretsiz olacağı bu organizasyonda lazer-ışık ve drone şovlarıyla görsel şölen yaşanacak. Dünyaca ünlü sanatçılarla görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulüp için şarkıcı Emir Can İğrek, 5. yıldıza özel marş hazırladı.
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