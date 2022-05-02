Galatasaray, sahasında 5 maç sonra kaybetti

Süper Lig'de Sivasspor'a 3-2 kaybeden Galatasaray, sahasında 5 maç sonra kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, sahasında 5 maç sonra kaybetti
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02 Mayıs 2022 00:24
Galatasaray, Sivasspor'a 3-2'lik yenilgisiyle Spor Toto Süper Lig'de sahasında 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bundan önce sahasında oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

Galatasaray, bu maçlarda Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerken, Yukatel Kayserispor ile berabere kalmıştı.

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