Galatasaray, sahasında 5 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Sivasspor'a 3-2'lik yenilgisiyle Spor Toto Süper Lig'de sahasında 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.



Sarı-kırmızılılar, bundan önce sahasında oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.



Galatasaray, bu maçlarda Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerken, Yukatel Kayserispor ile berabere kalmıştı.





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