Galatasaray, mağlubiyetle başladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu.
Galatasaray, salondan 93-86 mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, yeni sezona mağlubiyetle başladı. Bahçeşehir ise ilk haftada galibiyeti aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis
Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, Homesley 8, Ponitka 15, Göktuğ Baş 2, Williams 15, Hale 13, Koprivica 5, Mitchell 4, İsmet Akpınar, Kenan Sipahi 8
Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Cummings 10, Palmer 27, Bishop 7, White 18, McCollum 11, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer, Gillespie, Muhsin Yaşar 8
1. Periyot: 23-26
Devre: 42-47
3. Periyot: 67-66
