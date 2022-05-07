Galatasaray'ın yüzü Pistiolis ile gülüyor!

Galatasaray Nef, yeni başantrenörü Andreas Pistiolis ile yakaladığı galibiyet serisini devam ettirdi.



Sarı kırmızılı basketbol takımının başına Beşiktaş derbisiyle birlikte geçen Yunan koç, sahadan galibiyetle ayrıldı. Ayrıca Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ gibi ligin önemli takımlarını da mağlup eden Galatasaray Nef, ligi 3. sırada bitirmeyi başardı.



Galatasaray Nef, Pistiolis idaresinde çıktığı 7 lig maçının tamamını kazandı.



Sarı kırmızılı takım, ING Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Bu maçı kazanması durumunda yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibi olacak.





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