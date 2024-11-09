Galatasaray'ın yıldızları, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızları, sergiledikleri etkileyici performanslarla kupaya damga vurdular.
SANCHEZ REKOR KIRDI
Davinson Sanchez, Tottenham karşısında girdiği havadan ve yerden tüm ikili mücadelelerden (17'de 17) üstünlük ile ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde bir rekor kırdı. Eski takımına karşı müthiş bir performans ortaya koyan Sanchez için İngiliz taraftarlar tarafından, "Bizim savunmamız dökülürken böyle bir stoperi neden satmış olabiliriz" şeklinde yorumlar yapıldı.
EN İYİSİ MERTENS
Avrupa Ligi'nin ilk 4 haftasının en iyi futbolcusu 8.08 reyting ortalama puanı ile Dries Mertens oldu. Belçikalı yıldız ayrıca oyundan erken çıkmasına rağmen 13.2 km. koşarak en fazla mesafe kateden ikinci oyuncu olmayı başardı. Galatasaray, 37 yaşındaki yıldızın bu müthiş performansını "10 numaradan, 10 numara performans" diye paylaştı.
İLK 3 SIRADA CİM BOM'UN YILDIZLARI VAR
4 hafta itibarıyla Avrupa Ligi'nde en çok isabetli şut çeken oyuncular sıralamasında ilk 3 Galatasaray'a ait. Osimhen'in 17'de 8, Yunus'un 13'te, Barış'ın ise 15'te 7 şut isabeti bulunuyor. Cim Bom, ligdeki birçok hücum istatistiğinde de ilk sıralarda yer alıyor.
SANCHEZ REKOR KIRDI
Davinson Sanchez, Tottenham karşısında girdiği havadan ve yerden tüm ikili mücadelelerden (17'de 17) üstünlük ile ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde bir rekor kırdı. Eski takımına karşı müthiş bir performans ortaya koyan Sanchez için İngiliz taraftarlar tarafından, "Bizim savunmamız dökülürken böyle bir stoperi neden satmış olabiliriz" şeklinde yorumlar yapıldı.
EN İYİSİ MERTENS
Avrupa Ligi'nin ilk 4 haftasının en iyi futbolcusu 8.08 reyting ortalama puanı ile Dries Mertens oldu. Belçikalı yıldız ayrıca oyundan erken çıkmasına rağmen 13.2 km. koşarak en fazla mesafe kateden ikinci oyuncu olmayı başardı. Galatasaray, 37 yaşındaki yıldızın bu müthiş performansını "10 numaradan, 10 numara performans" diye paylaştı.
İLK 3 SIRADA CİM BOM'UN YILDIZLARI VAR
4 hafta itibarıyla Avrupa Ligi'nde en çok isabetli şut çeken oyuncular sıralamasında ilk 3 Galatasaray'a ait. Osimhen'in 17'de 8, Yunus'un 13'te, Barış'ın ise 15'te 7 şut isabeti bulunuyor. Cim Bom, ligdeki birçok hücum istatistiğinde de ilk sıralarda yer alıyor.