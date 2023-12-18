UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.
İşte Eşleşmeler:
Galatasaray - Sparta Prag
Feyenoord - AS Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Shakhtar Donetsk - Marsilya
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.
İşte Eşleşmeler:
Galatasaray - Sparta Prag
Feyenoord - AS Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Shakhtar Donetsk - Marsilya
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