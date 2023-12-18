Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 15:19
Son güncelleme 18 Aralık 2023 15:26
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.

İşte Eşleşmeler:

Galatasaray - Sparta Prag
Feyenoord - AS Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Shakhtar Donetsk - Marsilya



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery