Galatasaray'ın süper üçlüsü, rakiplerin korkulu rüyası oldu!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu son iki sezonda tam 150 gole etki etti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın süper üçlüsü, rakiplerin korkulu rüyası oldu!
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22 Nisan 2024 12:14
Son güncelleme 22 Nisan 2024 12:32
- SPORX DETAY - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sarı kırmızılı takımda attığı gollerle takımın galibiyetinde başrol oynayan Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'in son 2 sezonda yaptığı katkı ortaya çıktı.

ARJANTİNLİ YILDIZ FARK YARATTI

Galatasaray formasıyla toplamda 68 maça çıkan Mauro Icardi, 50 gol kaydederken, tam 19 da asist yaptı.

YAŞINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Sarı kırmızılı takımın, 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens ise 16 gol ve 18 asistle takımına önemli katkı verdi.

ELEŞTİRİLEN KEREM'DEN 47 GOLE KATKI

Taraftar tarafından sürekli eleştirilen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray formasıyla 87 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 25 gol ve 22 asistlik performans verdi. 

 
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