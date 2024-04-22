Galatasaray'ın süper üçlüsü, rakiplerin korkulu rüyası oldu!

- SPORX DETAY - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sarı kırmızılı takımda attığı gollerle takımın galibiyetinde başrol oynayan Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'in son 2 sezonda yaptığı katkı ortaya çıktı.
ARJANTİNLİ YILDIZ FARK YARATTI
Galatasaray formasıyla toplamda 68 maça çıkan Mauro Icardi, 50 gol kaydederken, tam 19 da asist yaptı.
YAŞINA ALDIRIŞ ETMEDİ
Sarı kırmızılı takımın, 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens ise 16 gol ve 18 asistle takımına önemli katkı verdi.
ELEŞTİRİLEN KEREM'DEN 47 GOLE KATKI
Taraftar tarafından sürekli eleştirilen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray formasıyla 87 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 25 gol ve 22 asistlik performans verdi.
Sarı kırmızılı takımda attığı gollerle takımın galibiyetinde başrol oynayan Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'in son 2 sezonda yaptığı katkı ortaya çıktı.
ARJANTİNLİ YILDIZ FARK YARATTI
Galatasaray formasıyla toplamda 68 maça çıkan Mauro Icardi, 50 gol kaydederken, tam 19 da asist yaptı.
YAŞINA ALDIRIŞ ETMEDİ
Sarı kırmızılı takımın, 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens ise 16 gol ve 18 asistle takımına önemli katkı verdi.
ELEŞTİRİLEN KEREM'DEN 47 GOLE KATKI
Taraftar tarafından sürekli eleştirilen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray formasıyla 87 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 25 gol ve 22 asistlik performans verdi.