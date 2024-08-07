Galatasaray'ın rakibi Young Boys'a kötü haber

Galatasaray'ın 21 Ağustos tarihinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Young Boys'ta sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.
İsviçre ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kastriot Imeri'nin sakatlandığını açıkladı.
2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK
FC Zürih maçında sakatlanan Imeri'nin sol ayak bileğinden sakatlandığı ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
Galatasaray, Young Boys ile 21 ve 27 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek.
İsviçre ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kastriot Imeri'nin sakatlandığını açıkladı.
2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK
FC Zürih maçında sakatlanan Imeri'nin sol ayak bileğinden sakatlandığı ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
Galatasaray, Young Boys ile 21 ve 27 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek.