Galatasaray'ın rakibi Young Boys'a kötü haber

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys'ta sakatlık var. İsviçre temsilcisi, Kastriot Imeri'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın rakibi Young Boys'a kötü haber
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07 Ağustos 2024 14:15
Galatasaray'ın 21 Ağustos tarihinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Young Boys'ta sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.

İsviçre ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kastriot Imeri'nin sakatlandığını açıkladı.

2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK

FC Zürih maçında sakatlanan Imeri'nin sol ayak bileğinden sakatlandığı ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.



Galatasaray, Young Boys ile 21 ve 27 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek.

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