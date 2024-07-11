Galatasaray'ın rakibi Lask

Galatasaray, hazırlık maçında Lask ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın rakibi Lask
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11 Temmuz 2024 07:43
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu açıyor.

Çalışmalarına Avusturya'da devam eden sarı-kırmızılılar Lask ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray ile Lask arasındaki hazırlık maçı D Smart'tan canlı yayınlanacak.

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