Galatasaray için sol bek iddiası: Rogerio!

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Fransa'dan Foot Mercato, sarı-kırmızılılar için Wolfsburg'tan sol bek Rogerio'nun adını gündeme taşıdı. Galatasaray'ın, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile ilgilenen takımlardan biri olduğu belirtildi.
Rogerio'nun ülkesi Brezilya'ya da geri dönme ihtimali olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki futbolcuya Brezilya'dan; Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo ve Sao Paulo'nun ilgisinin olduğu öne sürüldü.
MART AYINDAN BERİ FORMA GİYEMEDİ
26 yaşındaki sol bek, mart ayından bu yana formasından uzak kaldı. Geçtiğimiz sezonun mart ayında dizinden sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Rogerio, 188 gündür formasından uzak kaldı.
ADI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ
Wolfburg'a 2023 yazında Sassuolo'dan transfer olan Rogerio'nun adı o dönemde de Galatasaray ile anılmıştı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Wolfsburg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
JAKOBS'UN YERİNE Mİ, YANINA MI?
Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco'dan sol bek Ismail Jakobs'u zorunlu satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'ın Jakobs açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Sarı-kırmızılılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yapan Jakobs, daha sonra ise iki kez sakatlık yaşadı ve formasından uzak kaldı.
Galatasaray için Rogerio adının gündeme gelmesi, bu transferin Jakobs'un yerine mi yoksa 25 yaşındaki futbolcunun yanına mı yapılabileceği şeklinde iki farklı ihtimali de gündeme getirdi.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.
Fransa'dan Foot Mercato, sarı-kırmızılılar için Wolfsburg'tan sol bek Rogerio'nun adını gündeme taşıdı. Galatasaray'ın, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile ilgilenen takımlardan biri olduğu belirtildi.
Rogerio'nun ülkesi Brezilya'ya da geri dönme ihtimali olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki futbolcuya Brezilya'dan; Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo ve Sao Paulo'nun ilgisinin olduğu öne sürüldü.
MART AYINDAN BERİ FORMA GİYEMEDİ
26 yaşındaki sol bek, mart ayından bu yana formasından uzak kaldı. Geçtiğimiz sezonun mart ayında dizinden sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Rogerio, 188 gündür formasından uzak kaldı.
ADI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ
Wolfburg'a 2023 yazında Sassuolo'dan transfer olan Rogerio'nun adı o dönemde de Galatasaray ile anılmıştı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Wolfsburg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
JAKOBS'UN YERİNE Mİ, YANINA MI?
Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco'dan sol bek Ismail Jakobs'u zorunlu satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'ın Jakobs açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Sarı-kırmızılılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yapan Jakobs, daha sonra ise iki kez sakatlık yaşadı ve formasından uzak kaldı.
Galatasaray için Rogerio adının gündeme gelmesi, bu transferin Jakobs'un yerine mi yoksa 25 yaşındaki futbolcunun yanına mı yapılabileceği şeklinde iki farklı ihtimali de gündeme getirdi.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.