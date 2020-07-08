PAPISS CISSE'DEN KARİYER REKORU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 31. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 4-1'lik skorla kazandı.Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 43. ve 45+2. dakikalarda Papiss Cisse, 89. dakikada Bakasetas ile 90+5. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Galatasaray'ın tek sayısını ise 45+3. dakikada Adem Büyük kaydetti.Daha önce Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan Galatasaray, bu sonuçla ilk mağlubiyetini almış oldu.Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça yükselten ve bu periyotta 8 puan toplayan Alanyaspor, 51 puanla 5. sıraya yükseldi. Pandemi arası sonrasında kazanamayan, toplamda 7 maçtır 3 puanı arayan Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada kaldı.Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.Alanyaspor'un 35'lik yıldızı Papiss Cisse, Galatasaray ağlarını 2 kez sarstı ve bu sezon 34. maçta 26. golünü atarak 20 yıllık kariyerinde en çok gol attığı sezona ulaştı.(66) Başakşehir(62) Trabzonspor(54) Sivasspor(52) Galatasaray(51) Alanyaspor(50) Fenerbahçe(50) Beşiktaş (1 maçı eksik)Galatasaray, Alanyaspor karşısına son maçına göre iki değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı takımda, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Feghouli'nin yerine Adem Büyük'ü, sakatlanan Saracchi'nin yerine Linnes'i ilk 11'de sahaya sürdü.Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone ile sakatlığı bulunan Mario Lemina ve Radamel Falcao Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.Sarı-kırmızılı ekibin Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, 100. resmi maçına çıktı.Galatasaray'a 2017-2018 sezonunda transfer olan Belhanda, Süper Lig'de 74. kez forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 11 Avrupa kupası, 13 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasında sarı-kırmızılı formayı terletti.Belhanda, 2 Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.Sakatlıklar nedeniyle son 2 maçına santrforsuz çıkan sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük cezasını tamamladı ve maçın ilk 11'inde kendine yer buldu.Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü deplasman maçına göre kadroda bir değişiklikle takımını sahaya sürdü.Bulut, Galatasaray karşısında sarı kart cezalısı Welinton yerine Georgios Tzavellas'a, görev verdi.Akdeniz ekibi, müsabakaya Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Onur Bulut, Cisse'den oluşan 11 ile çıktı.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 kez karşılaştı.İki takım, bu sezon Süper Lig'de bir , Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşta 3-1 galip gelmesine rağmen elendi.12. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Marafona'dan döndü. Alanyasporlu futbolcular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.14. dakikada sağ kanattan Juanfran, Bakasetas'a topu çıkardı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci Okan Kocuk kornere çıkardı.20. dakikada Galatasaray maçın en net pozisyonunu yakaladı. Orta sahadaki pres sonucunda topla buluşan Ömer Bayram, soldan rakip ceza sahası yayı çizgisine yakın bölgedeki Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.43. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Efecan Karaca çizgiye inerek ceza sahasına yerden ortaladı. Cisse, rakip oyunculardan önce dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 1-045+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Seri'nin sektirdiği topla bulaşan Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-045+4. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda pasını daha uygun durumdaki Adem Büyük ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.51. dakikada ceza sahasının sol çaprazından topla buluşan Belhanda'nın çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.60. dakikada sol kanttan Linnes'in ceza sahası çizgisine kadar inerek içeriye gönderdiği topu Adem Büyük, kontrol ederek ceza sahası yayına doğru çıkardı. Ömer Bayram'ın vuruşunda top üst direğin yakınından dışarı çıktı.74. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın içeriye gönderdiği topa Adem Büyük kafayla vurdu. Direğe çarparak oyunda kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.89. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topu Junior Fernandes kontrol ettikten sonra Bakasetas'a gönderdi. Bakasetas sol çaprazdan kaleye gönderdiği top kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu: 3-190+5. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Juanfran'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mustafa Pektemek topu filelere gönderdi: 4-1Bahçeşehir OkullarıMete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyMarafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 57 Siopis), Efecan Karaca (Dk. 71 Emircan Altıntaş), Bakasetas, Onur Bulut (Dk. 57 Junior Fernandes), Cisse (Dk. 88 Mustafa Pektemek)Okan Kocuk, Mariano (Dk. 80 Şener Özbayraklı), Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram (Dk. 80 Jimmy Durmaz) ve Adem BüyükDk. 77 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90 Belhanda (Galatasaray)Dk. 43 ve 45+3 Cisse, Dk. 89 Bakasetas, Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor), 45+4 Adem Büyük (Galatasaray)