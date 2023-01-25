Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.



Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İspanya Ligi'nde oynanan Valencia- Almeria maçını tribünden takip etti.



Ergün'ün bu maçta milli stoper Cenk Özkaçar'ı izlediği ortaya çıktı. Defansa bir yerli takviyesi yapmak isteyen G.Saray'ın 22 yaşındaki yıldız için ısrar edeceği öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın yeni transfer hedefi Cenk'in maçta 90 dakika süre aldığı ve iyi oynadığı belirtildi.



CENK ERGÜN'ÜN RAPORU OLUMLU



Transfer hakkında rapor tutan Cenk Ergün'ün ise oyuncuya olumlu baktığı iddia edildi.



Valencia'nın Lyon'dan kiraladığı genç yeteneğin Fransız kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.



CENK ÖZKAÇAR İÇİN 1.5 MİLYON EURO



Lyon, 2020 yılında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için Altay'a 1.5 milyon Euro ödemişti. A Milli Takım formasını 3 kez giyen Cenk Özkaçar, bu sezon La Liga'da 3 kez forma giydi. Toplamda ise 6 maçta görev alan milli yıldızın 1 asisti bulunuyor. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan Cenk için sezon sonu beklenecek. Sezon sonunda Lyon'a dönecek yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



