Galatasaray'dan sağ beke yeni hamle: Youcef Atal

Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Youcef Atal'ı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan sağ beke yeni hamle: Youcef Atal
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02 Şubat 2024 09:40
Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Cezayirli sağ bek Youcef Atal için Nice'e teklifte bulundu.

ASSIGNON OLMADI, AURIER'DE ANLAŞMA BOZULDU

Galatasaray'da Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası Lorenz Assignon ve Serge Aurier gibi isimler gündeme gelmiş ancak iki ismin de transferi gerçekleşmemişti.

Lorenz Assignon, Premier Lig ekiplerinden Burnley'in yolunu tutarken Serge Aurier için ise Nottingham Forest ile ödeme planında anlaşma sağlanamamıştı.

FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ, CEZA ALDI

Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle ertelemeli hapis cezası aldı.

27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal'a 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Nice formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetti.

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