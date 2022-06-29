Galatasaray'dan Javier Pastore hamlesi!

Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray'da gelecek sezon başarılı bir kadro oluşturma çalışmaları sürüyor.



PASTORE BOMBASI



İtalya basınında yer alan habere göre Cimbom, geçtiğimiz sezonu Elche'de tamamlayan Javier Pastore'yi ciddi bir şekilde istiyor.



Haberde İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'den de talipleri olan oyuncu için en ciddi talibin Galatasaray olduğu belirtildi.



İLAÇ OLMASI BEKLENİYOR



Geçtiğimiz sezonda orta sahada yaratıcılık sorunu yaşayan sarı kırmızılılar için bu transferin ilaç olması bekleniyor.



JAVIER PASTORE KİMDİR?

Javier Matias Pastore, 20 Haziran 1989 tarihinde Arjantin'in Cordoba kentinde dünyaya geldi. 10 numara ve sol kanat mevkilerinde forma giyebilen futbolcu, ülkesinin Tallares takımında futbola başladı.





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