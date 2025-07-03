Galatasaray'dan Icardi'ye özel izin

Ülkesi Arjantin'de kızlarının velayeti için mücadele veren Mauro Icardi, Galatasaray kampına 2 hafta geç katılacak.

calendar 03 Temmuz 2025 08:56
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Icardi'ye özel izin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sakatlığı nedeniyle uzun süre Galatasaray'dan uzak kalan Mauro Icardi'nin cuma günü başlayacak kampa geç katılacağı ortaya çıktı. Son olarak şampiyonluk kutlamalarında yerini alan Mauro Icardi'nin, iki hafta daha fazla izin yapacağı iddia edildi.

VELAYET SÜRECİ YÜZÜNDEN ERTELEDİ

İki kızının velayeti için mücadele veren Icardi, Türkiye'ye dönüşünü ertelemeye karar verdi.

GALATASARAY'DAN İKİ HAFTA İZİN

Galatasaray'da başlangıçta isteksiz olunsa da, forvetin hassas durumunu anladıktan sonra oyuncunun isteğinin kabul edildiği vurgulandı.

Arjantinli golcüye, yasal işlemlere devam etmesi için iki hafta daha süre verildiği kaydedildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.