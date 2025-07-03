Sakatlığı nedeniyle uzun süre Galatasaray'dan uzak kalan Mauro Icardi'nin cuma günü başlayacak kampa geç katılacağı ortaya çıktı. Son olarak şampiyonluk kutlamalarında yerini alan Mauro Icardi'nin, iki hafta daha fazla izin yapacağı iddia edildi.
VELAYET SÜRECİ YÜZÜNDEN ERTELEDİ
İki kızının velayeti için mücadele veren Icardi, Türkiye'ye dönüşünü ertelemeye karar verdi.
GALATASARAY'DAN İKİ HAFTA İZİN
Galatasaray'da başlangıçta isteksiz olunsa da, forvetin hassas durumunu anladıktan sonra oyuncunun isteğinin kabul edildiği vurgulandı.
Arjantinli golcüye, yasal işlemlere devam etmesi için iki hafta daha süre verildiği kaydedildi.
VELAYET SÜRECİ YÜZÜNDEN ERTELEDİ
İki kızının velayeti için mücadele veren Icardi, Türkiye'ye dönüşünü ertelemeye karar verdi.
GALATASARAY'DAN İKİ HAFTA İZİN
Galatasaray'da başlangıçta isteksiz olunsa da, forvetin hassas durumunu anladıktan sonra oyuncunun isteğinin kabul edildiği vurgulandı.
Arjantinli golcüye, yasal işlemlere devam etmesi için iki hafta daha süre verildiği kaydedildi.