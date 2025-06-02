Galatasaray'dan Günay'a zam planı!

Galatasaray, geride kalan sezonda forma şansı bulduğu maçlarda performansıyla dikkat çeken Günay Güvenç için yeni bir karar aldı.
Sarı-kırmızılılar, gelecek yeni kaleci ile birlikte rekabete girecek 33 yaşındaki futbolcuya zam yapmayı planlıyor.
Galatasaray, yılda 20 Milyon TL kazanan Günay'ın maaşına iyileştirme yapacak.
Sarı-kırmızılılar, gelecek yeni kaleci ile birlikte rekabete girecek 33 yaşındaki futbolcuya zam yapmayı planlıyor.
Galatasaray, yılda 20 Milyon TL kazanan Günay'ın maaşına iyileştirme yapacak.