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Galatasaray'dan Günay'a zam planı!

Galatasaray, yılda 20 Milyon TL kazanan kaleci Günay Güvenç'in maaşına zam yapmayı planlıyor.

calendar 02 Haziran 2025 10:29
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Günay'a zam planı!
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Galatasaray, geride kalan sezonda forma şansı bulduğu maçlarda performansıyla dikkat çeken Günay Güvenç için yeni bir karar aldı.

Sarı-kırmızılılar, gelecek yeni kaleci ile birlikte rekabete girecek 33 yaşındaki futbolcuya zam yapmayı planlıyor.

Galatasaray, yılda 20 Milyon TL kazanan Günay'ın maaşına iyileştirme yapacak.

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