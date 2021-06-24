Galatasaray'dan Fortounis hamlesi!

Galatasaray, Yunanistan Ligi'nde Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki Konstantinos Fortounis'i transfer etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fortounis hamlesi!
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24 Haziran 2021 10:47
Galatasaray 'dan flaş 10 numara hamlesi... Belhanda ile yolları ayırdıktan sonra bu bölgeye takviye için temaslarda bulunan Sarı-Kırmızılılar, rotayı Komşu'ya çevirdi. Yunanistan Ligi'nde Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki Konstantinos Fortounis'i gözüne kestiren Galatasaray Yönetimi, temsilci göndererek temasları başlattı.

Oyuncunun Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakmasıyla, maliyet araştırmasına giren Sarı- Kırmızılılar, operasyonu kiralama yöntemiyle değil, bonservisi alarak tamamlamayı planlıyor. Ancak Fortounis'in ismi bir süredir Fenerbahçe 'nin de gündeminde ve iki kulüp bu transferde karşı karşıya gelecek gibi görünüyor.

54 kez Milli oldu

Hem forvet arkasında hem de kanatlarda görev yapabilen Fortounis, her iki ayağını da kullanabiliyor. 54 kez Yunan Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcunun, kulübü Olympiakos'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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