Galatasaray Daikin, evinde Aras Kargo'yu rahat mağlup etti

Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Galatasaray Daikin evinde Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan
Galatasaray Daikin: Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts, Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Olaya, Merve Atlıer, Klimets, Perez, Büşra Güneş (Simay Kurt, Elif Kapar, Hazal Selin Uygur, Sude Taşbaş, Selen Köse)
Setler: 25-18, 25-13, 26-28, 25-19
Süre: 107 dakika (25, 23, 35, 24)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan
Galatasaray Daikin: Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts, Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Olaya, Merve Atlıer, Klimets, Perez, Büşra Güneş (Simay Kurt, Elif Kapar, Hazal Selin Uygur, Sude Taşbaş, Selen Köse)
Setler: 25-18, 25-13, 26-28, 25-19
Süre: 107 dakika (25, 23, 35, 24)