Galatasaray Daikin, evinde Aras Kargo'yu rahat mağlup etti

Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Galatasaray Daikin evinde Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Daikin, evinde Aras Kargo'yu rahat mağlup etti
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12 Ocak 2025 16:38
Son güncelleme 12 Ocak 2025 16:57
Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Galatasaray Daikin evinde Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan

Galatasaray Daikin: Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts, Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Olaya, Merve Atlıer, Klimets, Perez, Büşra Güneş (Simay Kurt, Elif Kapar, Hazal Selin Uygur, Sude Taşbaş, Selen Köse)

Setler: 25-18, 25-13, 26-28, 25-19

Süre: 107 dakika (25, 23, 35, 24)

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