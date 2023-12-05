Galatasaray'da Zaniolo için geri dönüş iddiası

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo'yu kiralayan Aston Villa'nın şartlı opsiyonu kullanmadan İtalyan yıldızı Galatasaray'a geri göndermek istediği iddia edildi. Aslan'ın, Tete'yi kiralayabilirse Zaniolo'nun geri dönüşüne sıcak bakacağı ifade ediliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Galatasaray'da Zaniolo için geri dönüş iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2023 14:38
Galatasaray'dan Aston Villa'ya 5 milyon Euro'ya kiralanan ve şartlı satın alma opsiyonu bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Aston Villa ile Premier Lig'de ve Avrupa'da toplam 16 maça çıkan ve henüz gol ile asist üretemeyen İtalyan yıldızı İngiliz kulübünün geri göndermek istediği iddia edildi. Ancak iddialar ciddi olsa da Aston Villa'dan henüz resmi bir bildirim olmadı. Galatasaray kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre eğer Aston Villa, Zaniolo için opsiyonu kullanmayıp geri göndermeye karar verirse buna sıcak bakacak.

TETE KİRALANIRSA....

Zira Galatasaraylı kurmayların performansından memnun kalmadığı Tete'yi başka bir kulübe ocak ayında kiralayabilirse Zaniolo'ya da yer açmış olacak. Galatasaray forması ile toplam 17 maça çıkan 2 gol, 1 asist yapan Tete özellikle son Pendik maçındaki tercihleriyle teknik direktör Okan Buruk'u fazlasıyla kızdırmıştı.

Tete'yi Avrupa'dan isteyen kulüplerin olduğu hem Brezilyalı futbolcu hem de Galatasaray'ın şartlarına uygun bir kulüp çıkarsa değerlendirilebileceği ifade ediliyor.  

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery