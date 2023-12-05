'dan'ya 5 milyon Euro'ya kiralanan ve şartlı satın alma opsiyonu bulunan İtalyan yıldızile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.Aston Villa ile Premier Lig'de ve Avrupa'da toplam 16 maça çıkan ve henüz gol ile asist üretemeyen İtalyan yıldızı İngiliz kulübünün geri göndermek istediği iddia edildi. Ancak iddialar ciddi olsa da Aston Villa'dan henüz resmi bir bildirim olmadı. Galatasaray kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre eğerZira Galatasaraylı kurmayların performansından memnun kalmadığı Tete'yi başka bir kulübe ocak ayında kiralayabilirse Zaniolo'ya da yer açmış olacak. Galatasaray forması ile toplam 17 maça çıkan 2 gol, 1 asist yapan Tete özellikle son Pendik maçındaki tercihleriyle teknik direktör Okan Buruk'u fazlasıyla kızdırmıştı.Tete'yi Avrupa'dan isteyen kulüplerin olduğu hem Brezilyalı futbolcu hem de Galatasaray'ın şartlarına uygun bir kulüp çıkarsa değerlendirilebileceği ifade ediliyor.