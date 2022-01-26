Galatasaray'da Yedlin ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da DeAndre ile yolların ayrıldığı açıklandı.



Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.



Amerikalı futbolcu geçen sezon devre arasında Newcastle United'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.



Bu sezon Galatasaray'da 24 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.





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