Galatasaray'da voleybol takımına transfer

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı transfer açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da voleybol takımına transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2021 22:38
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cansın Hacıbekiroğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, başarılı orta oyuncu Cansın Hacıbekiroğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Cansın Hacıbekiroğlu'na yeniden hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." denildi.

1987 doğumlu milli oyuncu, son iki sezonda Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor forması giymişti.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.