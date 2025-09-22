22 Eylül
Galatasaray'da Okan Buruk'tan taraftara özür maçı

Frankfurt karşısında alınan ağır yenilginin ardından Galatasaray'da rota Konyaspor maçına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına "Bu maç taraftara özür borcumuz" dedi.

calendar 22 Eylül 2025 09:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 gibi ağır bir skorla mağlup olan Galatasaray'da moraller bozulurken, teknik direktör Okan Buruk takımıyla özel bir toplantı yaptı.
 
Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularından hafta sonu oynanacak Konyaspor maçına odaklanmalarını istedi.
 
Takım içi motivasyonu artırmak adına futbolcularıyla bir araya gelen Buruk'un, "Evet, Frankfurt karşısında hayal kırıklığı yaşadık. Bizden beklenmeyen bir sonuç aldık. Ancak önümüzde önemli bir Konyaspor maçı var. Bu mücadele, taraftarlarımızdan özür dileyeceğimiz maç olacak. Sahamızda iyi bir oyun ve alacağımız 3 puanla bu yenilgiyi unutturmalıyız," ifadelerini kullandığı öğrenildi.
 
Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı Konyaspor maçında hem moral bulmayı hem de Avrupa'daki kötü gidişatı unutturmayı hedefliyor.
