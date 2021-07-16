Galatasaray'da Muslera geri döndü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı idmanla devam etti.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunları sonrası taktik çalışma gerçekleştirilirken, idman soğuma hareketleriyle sona erdi.Fernando Muslera takımla birlikte, Jimmy Durmaz ise kendi programı doğrultusunda çalıştı. İdmanın ardından Alpaslan Öztürk'ün doğum günü kutlandı.Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.