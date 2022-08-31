Galatasaray'da Mertens için yeni plan

Geride kalan 4 haftada 2 gol atabilen Galatasaray'da yerli futbolcuların formsuzluğu düşündürücü.



Geçen sezon kiralık olarak Adana Demirspor'da 9 gol, 12 asistle oynayan Yunus Akgün ve Alanyaspor'da 13 gol, 6 asistle yıldızlaşan Emre Akbaba, geri döndükleri sarı-kırmızılılara şu ana kadar katkı sağlayamadı. 2021-22 sezonunda 13 gol, 9 asistle takımı adeta sırtlayan Kerem Aktürkoğlu da geçmişini aratan bir performans sergiliyor.



Teknik direktör Okan Buruk, Dries Mertens'le bu krizi bitirmeyi hedefliyor. Genç teknik adamın, kanatta hareketliliği artırabilmek için Mertens'i bu bölgede kullanmayı planlıyor.





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