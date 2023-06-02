Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıdan sonra Erden Timur ve Dursun Özbek'in kritik bir toplantıda bir araya geldiği öğrenildi.
"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIN"
Dursun Özbek'in geçen sezon futbolu emanet ettiği Erden Timur'a "Harika bir iş çıkardın. Geçen sene kısa sürede kurulabilecek en iyi takımı kurduk. Bu sene önümüzde vakit daha fazla ama işimiz daha zor olacak. Avrupa'da da kendimizi hatırlatmamızın zamanı geldi" dediği öğrenildi.
"MERAK ETMEYİN BAŞKANIM"
Timur'un ise "Merak etmeyin başkanım. Bu sefer işimiz daha kolay olacak. Avrupa'da olmadığımız için gerçekleştiremediğimiz transferleri yapabilme imkanımız olacak" dediği belirtildi.
"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIN"
Dursun Özbek'in geçen sezon futbolu emanet ettiği Erden Timur'a "Harika bir iş çıkardın. Geçen sene kısa sürede kurulabilecek en iyi takımı kurduk. Bu sene önümüzde vakit daha fazla ama işimiz daha zor olacak. Avrupa'da da kendimizi hatırlatmamızın zamanı geldi" dediği öğrenildi.
"MERAK ETMEYİN BAŞKANIM"
Timur'un ise "Merak etmeyin başkanım. Bu sefer işimiz daha kolay olacak. Avrupa'da olmadığımız için gerçekleştiremediğimiz transferleri yapabilme imkanımız olacak" dediği belirtildi.