Galatasaray'da kritik zirve; Erden Timur & Dursun Özbek

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Erden Timur'un, Başkan Dursun Özbek ile bir araya geldiği öğrenildi ve kritik bir toplantı yapıldığı kayda geçti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kritik zirve; Erden Timur & Dursun Özbek
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02 Haziran 2023 08:33
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıdan sonra Erden Timur ve Dursun Özbek'in kritik bir toplantıda bir araya geldiği öğrenildi.

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIN"

Dursun Özbek'in geçen sezon futbolu emanet ettiği Erden Timur'a "Harika bir iş çıkardın. Geçen sene kısa sürede kurulabilecek en iyi takımı kurduk. Bu sene önümüzde vakit daha fazla ama işimiz daha zor olacak. Avrupa'da da kendimizi hatırlatmamızın zamanı geldi" dediği öğrenildi.

"MERAK ETMEYİN BAŞKANIM"

Timur'un ise "Merak etmeyin başkanım. Bu sefer işimiz daha kolay olacak. Avrupa'da olmadığımız için gerçekleştiremediğimiz transferleri yapabilme imkanımız olacak" dediği belirtildi. 

 
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