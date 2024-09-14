Galatasaray'da Ismail Jakobs'a büyük ilgi

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı takımda bir ilki yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ismail Jakobs'a büyük ilgi
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14 Eylül 2024 21:03
Son güncelleme 14 Eylül 2024 21:05
Galatasaray'ın Monaco'dan transferi Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı takımda büyük ilgi gördü.

Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer dönemindeki transferlerinden Ismail Jakobs da ilk kez Galatasaray formasını terletti.

Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan 25 yaşındaki Senegalli sol bek, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

İlk kez Galatasaray taraftarı önünde maça çıkan Jakobs'a maç öncesi büyük ilgi gösterildi.

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