Galatasaray'da icraat zamanı: Transfer zirvesi

Florya yetkisiyle Galatasaray yönetiminin önü açıldı ve hareket başladı. Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'la bizzat görüşerek transfer zirvesi yaptı.
Ardından da futbolu yöneten İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün ve Maruf Güneş'e en az 2 transferin Avusturya kampına yetiştirilmesi talimatını verdi. Hedefteki ilk isim olan sağ bek Guela Doue için kulübü Rennes'le 7 milyon Euro'ya prensip anlaşmasına varıldı.
21 yaşındaki Fildişi Sahillinin yanı sıra yerli alternatifi olarak Zeki Çelik düşünülüyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ GÜNDEMİ
Özbek-Buruk zirvesindeki konulardan biri de Barış Alper Yılmaz oldu. EURO 2024 performansıyla dikkat çeken yıldız futbolcu Arsenal ve Liverpool'dan gelen teklifler sonrası ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başlarken son kararı Okan Buruk verecek. Şampiyon çalıştırıcı Barış'ı takımda tutmak istese de transfer için talip olan kulüpleri öğrenince vazgeçti. Galatasaray ile temasa geçen Arsenalli yöneticilerin bu hafta İstanbul'a gelerek Barış Alper transferine son noktayı koyması bekleniyor.
KEREM YERİNE OĞUZ AYDIN
Barış dışında Kerem Aktürkoğlu için de ciddi bir mesai yaşanıyor. Yıldız oyuncu için ilk resmi teklif Real Sociedad'tan geldi. Galatasaray'a 15 milyon Euro öneren İspanyol ekibinin Kerem'in menajeriyle yaptıkları görüşme de olumlu sonuçlandı.
Kanattaki iki yerli yıldızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Okan Buruk'un liste başındaki Alanyasporlu Oğuz Aydın transferinde ise son düzlüğe girildi.
Kapıyı 7 milyon Euro'dan açan Akdeniz kulübüyle 5.5 milyon Euro artı Halil Dervişoğlu takasıyla transferin noktalanması bekleniyor.
Ardından da futbolu yöneten İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün ve Maruf Güneş'e en az 2 transferin Avusturya kampına yetiştirilmesi talimatını verdi. Hedefteki ilk isim olan sağ bek Guela Doue için kulübü Rennes'le 7 milyon Euro'ya prensip anlaşmasına varıldı.
21 yaşındaki Fildişi Sahillinin yanı sıra yerli alternatifi olarak Zeki Çelik düşünülüyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ GÜNDEMİ
Özbek-Buruk zirvesindeki konulardan biri de Barış Alper Yılmaz oldu. EURO 2024 performansıyla dikkat çeken yıldız futbolcu Arsenal ve Liverpool'dan gelen teklifler sonrası ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başlarken son kararı Okan Buruk verecek. Şampiyon çalıştırıcı Barış'ı takımda tutmak istese de transfer için talip olan kulüpleri öğrenince vazgeçti. Galatasaray ile temasa geçen Arsenalli yöneticilerin bu hafta İstanbul'a gelerek Barış Alper transferine son noktayı koyması bekleniyor.
KEREM YERİNE OĞUZ AYDIN
Barış dışında Kerem Aktürkoğlu için de ciddi bir mesai yaşanıyor. Yıldız oyuncu için ilk resmi teklif Real Sociedad'tan geldi. Galatasaray'a 15 milyon Euro öneren İspanyol ekibinin Kerem'in menajeriyle yaptıkları görüşme de olumlu sonuçlandı.
Kanattaki iki yerli yıldızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Okan Buruk'un liste başındaki Alanyasporlu Oğuz Aydın transferinde ise son düzlüğe girildi.
Kapıyı 7 milyon Euro'dan açan Akdeniz kulübüyle 5.5 milyon Euro artı Halil Dervişoğlu takasıyla transferin noktalanması bekleniyor.