Galatasaray'da gözler Osimhen'de!

Galatasaray'da Elfsborg maçı öncesi gözler Victor Osimhen'e çevrildi.
RÖVEŞATASI DAMGA VURDU
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni süper yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçına attığı röveşata ile damga vurmuştu.
3 GOL, 3 ASİST
25 yaşındaki Nijeryalı, bugün de takımın en önemli kozlarından olacak. Geldiği günden bu yana çıktığı 5 maçı boş geçmeyen yıldız oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Yıldız oyuncu, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Elfsborg karşısında da skora katkı yaparak bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
RÖVEŞATASI DAMGA VURDU
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni süper yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçına attığı röveşata ile damga vurmuştu.
3 GOL, 3 ASİST
25 yaşındaki Nijeryalı, bugün de takımın en önemli kozlarından olacak. Geldiği günden bu yana çıktığı 5 maçı boş geçmeyen yıldız oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Yıldız oyuncu, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Elfsborg karşısında da skora katkı yaparak bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.