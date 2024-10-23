Galatasaray'da gözler Osimhen'de!

Galatasaray'da çıktığı 5 maçta da skora katkı veren Victor Osimhen, bugünü boş geçmek istemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da gözler Osimhen'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2024 09:42
Galatasaray'da Elfsborg maçı öncesi gözler Victor Osimhen'e çevrildi.

RÖVEŞATASI DAMGA VURDU

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni süper yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçına attığı röveşata ile damga vurmuştu.

3 GOL, 3 ASİST

25 yaşındaki Nijeryalı, bugün de takımın en önemli kozlarından olacak. Geldiği günden bu yana çıktığı 5 maçı boş geçmeyen yıldız oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Yıldız oyuncu, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Elfsborg karşısında da skora katkı yaparak bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery