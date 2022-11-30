Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da, antrenmanların yıldızı Mauro Icardi oldu.Geçen hafta cuma günü başlayan çalışmalar için İstanbul'a erken gelen ve şu ana kadar tek bir idman dahi kaçırmayan Arjantinli futbolcunun çalışkanlığı takdir topladı. Antrenmanlarda son derece motive ve formda olduğu aktarılan 29 yaşındaki oyuncunun bu görüntüsü, teknik kadroyu umutlandırdı.Özellikle Mata ile çalışmalarda uyumlu olduğu belirtilen Icardi'nin, çift kalelerde de etkili olduğu belirtildi. PSG'den yaz döneminde kiralanan ünlü futbulcunun, Arjantin Milli Takımı ile Katar'da Dünya Kupası'nda bulunmamasına rağmen herhangi bir moral bozukluğu içinde olmadığı bildirildi.Lige ara verilmeden önce oynanan Beşiktaş ile Başakşehir maçlarına, golleri ve performansı ile damga vuran Icardi'nin, bu şekilde motive ve hırslı bir çalışma dönemi geçirmesi, gelecek adına da sarı-kırmızılılara ümit aşıladı.