Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi alarm!

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile kritik bir maça çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi, Fenerbahçe ile hafta sonu oynanacak derbinin hesapları da yapılıyor.
SON 3 MAÇINI GALİP BİTİRDİ
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u yendi. Aslan, bu 3 maçta 5 gol atarken, kalesini gole kapadı.
BURUK'TAN UYARI ÜSTÜNE UYARI
Sınırdaki yıldızların bir kısmı haftalardır fire vermeden yola devam ederken, tam da en kritik viraja girilmişken teknik direktör Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı üstüne uyarı geldi.
DERBİ ÖNCESİ 6 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün Ankaragücü deplasmanında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.
SON 3 MAÇINI GALİP BİTİRDİ
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u yendi. Aslan, bu 3 maçta 5 gol atarken, kalesini gole kapadı.
BURUK'TAN UYARI ÜSTÜNE UYARI
Sınırdaki yıldızların bir kısmı haftalardır fire vermeden yola devam ederken, tam da en kritik viraja girilmişken teknik direktör Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı üstüne uyarı geldi.
DERBİ ÖNCESİ 6 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün Ankaragücü deplasmanında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.