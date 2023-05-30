Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi alarm!

Şampiyonluğun Fenerbahçe derbisine kalması durumunda Galatasaray'ın ideal 11'le sahaya çıkması zora girebilir. Aslan'da tam 6 önemli futbolcu Ankaragücü deplasmanında sarı kart sınırında.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi alarm!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2023 13:10
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile kritik bir maça çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi, Fenerbahçe ile hafta sonu oynanacak derbinin hesapları da yapılıyor.

SON 3 MAÇINI GALİP BİTİRDİ

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u yendi. Aslan, bu 3 maçta 5 gol atarken, kalesini gole kapadı.

BURUK'TAN UYARI ÜSTÜNE UYARI

Sınırdaki yıldızların bir kısmı haftalardır fire vermeden yola devam ederken, tam da en kritik viraja girilmişken teknik direktör Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı üstüne uyarı geldi.

DERBİ ÖNCESİ 6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün Ankaragücü deplasmanında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery