Galatasaray'da 'Buruk'luk yok, mutluluk var!

Galatasaray'da Okan Buruk, şampiyonluğun yolunun mutlu bir takımdan geçtiğini düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da 'Buruk'luk yok, mutluluk var!
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21 Kasım 2022 11:19
Yusuf Demir
Yusuf Demir
Galatasaray
Üst üste aldığı 3 galibiyetle Dünya Kupası arasına giren Galatasaray'da Okan Buruk'un başarısı tesadüf değil.

İşe Florya'da huzuru sağlayarak başlayan 49 yaşındaki teknik adam, bildiği yabancı diller (İngilizce ve İtalyanca) sayesinde yabancılarla bire bir iletişim kurdu. Rashica ve Icardi için doğru zaman beklendi. Kazımcan, Emre Taşdemir, Berkan ve Barış Alper rotasyona sokularak kazanıldı. Buruk'un, ara sonrası mesaisi Yusuf Demir ve Yunus Akgün üzerine olacak. İki gençle özel ilgilenecek Buruk, şampiyonluğun yolunun mutlu bir takımdan geçtiğini düşünüyor. 

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