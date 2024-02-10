Galatasaray'da bir sakatlık daha!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ardından Victor Nelsson da Başakşehir maçında sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'da bir sakatlık daha!
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10 Şubat 2024 20:25
Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da iki futbolcu sakatlık yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda önce Kerem Aktürkoğlu ilk yarının sonunda sakatlandı ve ikinci yarının başında yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.

Galatasaray'da Kerem'in ardından Victor Nelsson da sakatlandı. Nelsson yerine 59. dakikada Tete oyuna dahil oldu.

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