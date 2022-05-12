Galatasaray'da Alpaslan Öztürk üzüntüsü!

Galatasaray'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta başarılı bir grafik çizen Alpaslan Öztürk'ün sakatlanması sıkıntı yarattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Alpaslan Öztürk üzüntüsü!
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12 Mayıs 2022 10:26
Savunmada sıkıntı yaşayan Galatasaray'a Alpaslan Öztürk'ten kötü haber geldi.

Galatasaray, Adana Demir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken Başakşehir karşısındaki etkili futboluyla dikkat çeken Alpaslan Öztürk'ün sakatlanması üzüntü yarattı. Başarılı oyuncunun tedavisine başlandı.

Ayrıca, daha önce sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar da takımdan ayrı çalıştı.

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