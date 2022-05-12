Galatasaray'da Alpaslan Öztürk üzüntüsü!

Savunmada sıkıntı yaşayan Galatasaray'a Alpaslan Öztürk'ten kötü haber geldi.
Galatasaray, Adana Demir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken Başakşehir karşısındaki etkili futboluyla dikkat çeken Alpaslan Öztürk'ün sakatlanması üzüntü yarattı. Başarılı oyuncunun tedavisine başlandı.
Ayrıca, daha önce sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar da takımdan ayrı çalıştı.
Galatasaray, Adana Demir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken Başakşehir karşısındaki etkili futboluyla dikkat çeken Alpaslan Öztürk'ün sakatlanması üzüntü yarattı. Başarılı oyuncunun tedavisine başlandı.
Ayrıca, daha önce sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar da takımdan ayrı çalıştı.
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